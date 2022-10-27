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بتهمة فساد مالي.. إلقاء القبض على مدير كهرباء دربنديخان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-27T18:53:13+0000
بتهمة فساد مالي.. إلقاء القبض على مدير كهرباء دربنديخان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على مدير توزيع كهرباء دربنديخان في المحافظة، بتهمة تتعلق بالفساد المالي.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد، في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "تم اليوم إلقاء القبض على مدير توزيع كهرباء قضاء دربنديخان بقرار قضائي على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة الكهربائية".

واضاف انه "محتجز حاليا بموجب المادة 316 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بهدر المال العام".

واشار الى أن "إحدى المنظمات تبرعت بعدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لصالح مديرية توزيع الكهرباء في دربنديخان، ولكن المدير لم يتعامل معها وفقاً للسياقات القانونية، فربما باعها أو وهبها، لذا رفع مواطنون شكوى ضده لدى المدعي العام، وتم إلقاء القبض عليه".

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