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بتهمة الإرهاب.. الأمن التركي يقتاد كوردياً وزوجته من عفرين لأنقرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T19:24:36+0000
بتهمة الإرهاب.. الأمن التركي يقتاد كوردياً وزوجته من عفرين لأنقرة

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية يوم الثلاثاء بأن الأمن التركي اعتقل مواطناً كورديا وزوجته واقتادهما من مدينة عفرين ذات الاغلبية الكوردية شمال سوريا إلى سجن في أنقرة بتهمة الإرهاب.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن التركية اعتقلت المواطن الكوردي رائد محمد عيسو من أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي (موباتا) مع زوجته جيهان حسن عثمان بتهمة الإرهاب".

وأضافت أن قوات الأمن التركي وجهت تهمة الإرهاب إليهما بداعي إنهما كانا يعملان لصالح الإدارة الذاتية سابقاً في عفرين قبل سيطرة الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له على المدينة عام 2018.

وبحسب بيان صادر من منظمة حقوق الإنسان في عفرين، فإن رائد محمد عيسو كان يعمل في مجال الزراعة كونه يملك كروم الزيتون في قريته، وأن زوجته جيهان كانت تعمل في مجال التعليم معلمة مدرسة.

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن التركي اقتادتهما إلى سجن أزميت الكبير في أنقرة، وأنهما مازالا قيد الاعتقال حتى الآن.

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