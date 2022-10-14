"بتهمة التهديد بالقتل".. اعتقال شخص في مدينة اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل يوم الجمعة القاء القبض على شخص متهم بتهديد المواطنين بالقتل.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على المتهم المدعو (ا.ح.ح)، والصادر بحقه أمر قبض بموجب المادة (431 / من قانون العقوبات العراقي)، حيث قام المتهم بتهديد جيرانه والمواطنين بالقتل أكثر من مرة اضافة الى قيامه بإطلاق العيارات النارية داخل المناطق السكنية".

واضاف البيان انه "خلال عملية تنفيذ أمر القبض تم ضبط سلاح نوع (كلاشنكوف) مع مخزن وعدد من الرصاص الحي"، مشيرا الى "تسليم المتهم للمحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".