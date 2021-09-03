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بتنسيق بين أربيل وبغداد .. إعادة المهاجرين الكورد الذين سلمتهم تركيا لجبهة النصرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-03T09:04:12+0000
بتنسيق بين أربيل وبغداد .. إعادة المهاجرين الكورد الذين سلمتهم تركيا لجبهة النصرة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في العراق آراي جلال يوم الجمعة أن المؤسسة وبالتنسيق مع مكتب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان ستعيد 55 مهاجرا كورديا عراقيا إلى الإقليم بعد أن قامت السلطات التركية بتسليمهم إلى تنظيم جبهة النصرة في سوريا.

وقال جلال في تصريح لوسائل الاعلام، اليوم، إنه "تم التحضيرات مع وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الخارجية العراقية، وان المؤسسة تنتظر الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية مع الحكومة التركية من أجل إعادة جميع المهاجرين"، مردفا بالقول إن الوضع الصحي للاجئين جيد، وانهم الآن متواجدون في مخيم ولا يوجد أي خطر على حياتهم".

وكانت المنظمة قد كشف، نهاية شهر آب الماضي، عن قيام السلطات التركية بتسليم العشرات من المهاجرين الكورد من سكان اقليم كوردستان الى جبهة النصرة في شمالي سوريا.

وجاء في بيان للمنظمة في حينها، ان "السلطات التركية سلمت قرابة ستين مهاجرا كورديا من جنوب كوردستان (اقليم كوردستان-العراق) الى مسلحي جبهة النصرة في المناطق التي تسيطر عليها شمالي الاراضي السورية.

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