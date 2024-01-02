بتمويل من نيجيرفان بارزاني.. أربيل تفتتح أول متنزه في منطقة حرير (صور)

شفق نيوز/ افتتحت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أول متنزه في منطقة حرير بتمويل من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المتنزه هو الأول في منطقة حرير حيث يتم العمل عليه منذ فترة وقد تم الانتهاء منه اليوم".

وأضاف "نشكر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي تكفل بإنشاء هذا المتنزه وذلك كجزء من الدعم لحكومة الإقليم"، مبيناً أن "مساحة المتنزه تبلغ 29 دونماً وكلفته بلغت نحو ملياراً و500 مليون دينار عراقي".