بتمويل من بغداد.. تشكيل لواءين عسكريين لحماية حدود إقليم كوردستان

شفق نيوز / كشف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، سكفان سندي، يوم الاثنين، عن تشكيل لوائين عسكريين جديدين لحماية حدود إقليم كوردستان مع إيران، بتمويل من الحكومة الاتحادية.

يأتي ذلك، في أعقاب قرار صادر، من المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بنشر قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي مع إيران، لغرض إنهاء الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات الانتحارية، داخل أراضي الإقليم.

وفي هذا الصدد، قال سندي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللواءين العسكريين سيتكونان من أهالي إقليم كوردستان، وسيتم توفير المخصصات المالية لهما من الموازنة الاتحادية".

وأضاف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "عند تشكيل اللوائين سيتم نشرهما على حدود اقليم كوردستان، لحماية هذه الحدود".