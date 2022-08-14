بتمويل أمريكي.. سياحة دهوك تبرم عقد ترميم وصيانة كنيس يهودي (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية سياحة وآثار دهوك في إقليم كوردستان، يوم الأحد، توقيع عقد لترميم وصيانة كنيس "حزقيال" في قضاء عقره.

ويحتضن إقليم كوردستان إجمالاً ثمانية أديان رئيسية، هي الإسلام واليهودية والمسيحية والإيزيدية والزرادشتية والكاكائية والصابئة المندائيون والبهائيون.

وقال مدير سياحة وآثار دهوك بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "عقداً أبرم مع شركة تشيكية، لترميم وصيانة كنيس حزقيال بقرية شوش في عقرة"، موضحاً أن "المشروع ممول من قبل القنصلية الأمريكية في أربيل، وبكلفة 500 ألف دولار".

وأضاف بريفكاني، أن "منطقة شوش تضم مواقع أثرية عدة، للمسلمين والمسيحيين واليهود والميترانيين والزردشتية"، مشيراً إلى أن "اليهود في القرن الثامن قبل الميلاد، استقدموا الملك الآشوري شلمنصر، إلى المنطقة".

وكانت القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قد خصصت نصف مليون دولار، لإعادة ترميم كنيس حزقيال اليهودي في قرية شوش بقضاء عقرة في محافظة دهوك، مؤكدة أنه يعد مكانًا تاريخيًا هاماً، يقع الى جانب مواقع دينية مختلفة.

ويعتقد أنه حتى بداية الخمسينيات كان هناك حوالي 15 آلاف يهودي في العراق من أصل حوالي 135 ألف نسمة في العام 1948. وعند الاجتياح الاميركي للعراق العام 2003، كان مجموع اليهود المتبقين في العراق أقل من 100 شخص معظمهم إن لم يكن كلهم في بغداد والغالبية العظمى منهم من كبار السن والعجزة.

وفي تصريح سابق، أكد ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كوردستان للرد على التقارير الدولية، في حديث لوكالة شفق نيوز، وجود 80 أسرة يهودية منتشرة في محافظات الإقليم.