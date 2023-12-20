بتمويل فرنسي.. صيانة مواقع أثرية "مهمة" في دهوك العام المقبل

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة الآثار في دهوك، بيكس بريفكاني، يوم الأربعاء، عن مشروع لصيانة مواقع أثرية "مهمة" في المحافظة بتمويل من منظمات فرنسية.

وقال بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع الصيانة سينطلق في بداية العام الجديد 2024، وسيكون بتكلفة تقدر بمليون و400 ألف دولار، وسيتم تمويلها بواسطة مؤسسة (اليف) الفرنسية، لترميم وصيانة ستة مواقع أثرية مهمة في قضاء العمادية".

وبين أن "المواقع الستة التي ستشملها عمليات الصيانة هي، مدرسة قوبهان، ومنارة جامع الكبير في العمادية، وكنيسة الكلدان، ومقبرة ميرا، بالإضافة إلى مقبرة بير حزان، وقبر سيرجي".

تجدر الإشارة إلى أن القنصل الفرنسي في أربيل قام بزيارة إلى قضاء العمادية حيث بادر بإطلاق هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة "فرانس أكسبريس"، ومؤسسة "اليف"، وبالتنسيق مع دائرة الآثار في محافظة دهوك.

يذكر أن قضاء العمادية الواقع شمالي محافظة دهوك يضم عدداً كبيراً من المواقع الأثرية المتنوعة، التي تعود إلى مختلف الديانات والعصور القديمة.