بتكلفة 15 مليارا .. أربيل تشرع ببناء سوق عصرية تضم أكثر من 700 متجر تجاري

شفق نيوز/ وضع رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، الحجر الاساس لتشييد سوق عصرية تضم مئات المتاجر التجارية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده عقب وضع الحجر الأساس للسوق البديلة، ان سوق "سيم" الشعبية تعرضت الى الحرائق لمرات عدة وفي حينها تعهدت حكومة الاقليم بتعويض الكسبة العاملين فيها، وبناء سوق جديدة لهم

وأضاف ان العهد التي قطعته حكومة الاقليم دخل اليوم حيز التنفيذ من خلال وضع الحجر الاساس لهذه السوق البديلة، ونأمل خلال المدة المحددة للإنجاز وهي عام ونصف العام ان تنتهي الشركة المنفذة من اعمالها.

كما أشار خوشناو إلى أن السوق سيضم 712 متجرا تجاريا، وسيتم توزيعها عن طريق القرعة على الكسبة.

وزاد رئيس الحكومة المحلية بالقول ان المكان الذي تم تحديده لبناء السوق يعد من افضل الاماكن واكثرها إستراتيجة في اربيل، وقد تم تخصيص 60 الف متر لتشييده بتكلفة مالية تتراوح بين 14 - 15 مليار دينار عراقي، مبينا أنها ستكون سوقا عصرية واسعة تتوفر بها احدث الوسائل الخدمية للمتبضعين.

وهذا السوق هو بديل لسوق "سيم" الشعبية التي تعرضت الى عدة مرات لاندلاع الحرائق. وكان آخر مرة تعرضت لها هذه السوق الكائن بحي كوردستان للحريق في شهر تموز العام 2020 بسبب تماس كهربائي ادى الى احتراق عشرات المحال التجارية.

وكانت هذه السوق الشعبية تقع تحت خطوط الكهرباء للضغط العالي ويكون معرضا للخطر باستمرار ولهذا قررت المحافظة نقله الى مكان اكثر امنا بحسب كلام محافظ اربيل السابق الراحل فرست صوفي.

وفعلا قرر الراحل صوفي في نهاية شهر تموز العام 2020 تغيير موقع السوق.