بتعاون وزارتي التعليم الاتحادية والكوردستانية.. إقامة مؤتمر علمي دولي للبناء والبيئة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة السليمانية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس للهندسة المعمارية والبيئية تحت إشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي الكوردستانية والاتحادية، فيما وصفت اللجنة المشرفة على إقامته في العراق بأنه "إنجاز" للحركة العلمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر فعاليات المؤتمر إن جامعات "كومار" والجامعة التكنولوجية العراقية والجامعة الأردنية تولت التعاون والتنسيق والإشراف على إقامة المؤتمر الذي أُقيم في جامعة "كومار" بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين في مجالات مختلفة.

وقال سرداش سردار علي عضو اللجنة المشرفة العليا على المؤتمر في حديث لوكالة شفق نيوز ، إن "المؤتمر الخامس عقد في السليمانية وهذا يُعد إنجازاً للحركة العلمية كون الملتقى عُقد في النسخ الماضية في دول مختلفة من العالم آخرها مصر".

وأضاف أن "المؤتمر تناول قضايا عملية مختلفة تخص البناء والبيئة والكوارث الطبيعية والبيئة والأمور المتعلقة بالهندسة المعمارية وكيفية التحول الى مجتمعات صديقة للبيئة".

وأكد سرداش أن "المؤتمر سيرفع توصياته للجهات الحكومية في حكومتي المركز والاقليم للاستفادة منها في عمليات البناء والبيئة".