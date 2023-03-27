بتعاون أمني داخل وخارج الإقليم.. اعتقال (8) إرهابيين في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاسايش العامة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اعتقال ثمانية إرهابيين في عدة عمليات منفصلة بمحافظة السليمانية، مبينة أن عمليات الاعتقال تمت بالتعاون مع أجهزة امنية عراقية خارج الاقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعد عدة أيام من التحقيق تم تحديد أماكن وجود المطلوبين بشكل نهائي ووضعهم تحت مراقبة قواتنا"، مبينا أن "بعد التأكد من عدة عمليات بمساعدة مديرية أسايش السليمانية، ومديرية أسايش غرب السليمانية في ليالي (15، 16، 17، 23/24، 26/27 مارس 2023)، تم إلقاء القبض على جميع الإرهابيين الثمانية المتهمين وهم من القومية العربية".

وأضافت المديرية أن العملية تمت "بناءً على التنسيق والتعاون الاستخباراتي بمساعدة الأجهزة الأمنية العراقية، بعد الحصول على معلومات دقيقة عن عدد من إرهابيي (داعش) الهاربين والمطلوبين بموجب المادة 4 من الإرهاب من قبل جهاز الأمن الوطني العراقي، ووكالة المخابرات، مقر مكافحة الإرهاب في حدود السليمانية، بعد موافقة قاضي تحقيق الأسايش".

وبينت المديرية أنه "حفاظاً على سلامة التحقيق، تم الحفاظ على سرية بعض المعلومات وتم تقديم جميع المعتقلين أمام القضاء".