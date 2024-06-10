بتعاون إماراتي.. مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق مشروع "أضاحي العيد" لمساعدة المحتاجين

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الاثنين، عن إطلاق مشروع "أضاحي العيد" في إقليم كوردستان لمساعدة المحتاجين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المشروع أطلق بالتنسيق بين مؤسسة بارزاني الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي.

وقال رئيس المؤسسة موسى أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشروع يأتي بمناسبة حلول عيد الأضحى ويتضمن توزيع الأضاحي على العوائل النازحة والمحتاجين".

وبين أن "المشروع الذي يحمل عنوان (أضاحي العيد) يستفيد منه 80 ألف شخص".