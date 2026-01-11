بتعاون ألماني.. فريقان جديدان للاستجابة السريعة للأزمات في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية مركز تنسيق الأزمات في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تفعيل فريقين جديدين للاستجابة السريعة للطوارئ بالتعاون مع القنصلية الألمانية، مخصصين لإدارة راپرين المستقلة وقضاء شقلاوة.

وقالت المدير العام لمركز تنسيق الأزمات (JCC)، سروة رسول، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان بات يمتلك الآن تسعة فرق للاستجابة السريعة للأزمات، تم إعدادها وتدريبها وفق أسس أكاديمية وتجهيزها بكافة المستلزمات الضرورية للتدخل في الحالات الطارئة وغير المتوقعة".

وأوضحت أن "تفعيل هذين الفريقين جاء بتنسيق مباشر بين وزارة الداخلية في حكومة الإقليم والقنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية"، مشيرة إلى أنه "سيتم إرسال الفريقين الجديدين وتمركز أحدهما في إدارة منطقة راپرين المستقلة والآخر في قضاء شقلاوة لتعزيز قدرات الاستجابة هناك".

وأضافت أن "جميع مراكز تنسيق الأزمات في عموم مدن الإقليم باتت مرتبطة حالياً بشبكة اتصالات واسعة، لضمان التنسيق العالي بين وحدات الإسعاف الصحي والدفاع المدني"، مؤكدة أن "هذه الفرق المدربة تصل إلى مواقع الأحداث فور استدعائها لتنفيذ مهامها بمهنية عالية".

ولفتت رسول إلى أن "الكوادر العاملة تخضع لدورات تدريبية مستمرة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء كانت كوارث طبيعية أو حوادث طارئة أخرى"، مبينة أن "هذه الفرق تعمل كقوة ساندة لفرق الإغاثة الأخرى وتتحرك فور تلقيها بلاغات الاستغاثة الميدانية".