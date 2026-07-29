بتعاون ألماني.. انطلاق فعاليات "سالون أربيل التجاري" (صور)

شفق نيوز- أربيل

أُقيمت في مدينة أربيل، يوم الأربعاء، فعاليات "سالون أربيل التجاري"، (صالون أربيل)، بهدف بناء اقتصاد متين بين المحافظات ودعم مسار التنمية الاقتصادية الوطنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن النشاط نظّمته غرفة تجارة وصناعة أربيل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبإشراف القنصلية الألمانية في أربيل.

وقال رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة كوردستان، گیلان حاجي سعيد، خلال مراسم الافتتاحـ إن "سالون أربيل التجاري يُعدّ منصة حيوية للحوارات رفيعة المستوى، حيث يجمع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لمناقشة القضايا الاقتصادية الاستراتيجية، ولا سيما تعزيز الحوار المشترك وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين".

وأضاف سعيد أن "هذا الملتقى يأتي ضمن مشروع تعزيز التحول الاقتصادي (SET)، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أربيل، وتحت إشراف مباشر من القنصلية الألمانية في أربيل".