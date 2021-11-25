بتدخل من قوباد طالباني.. قرار بالإفراج عن مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية

شفق نيوز/ كشف رئيس مركز "ميترو" للحريات الصحفية رحمن غريب، يوم الخميس، عن استحصال قرار بإخلاء سبيل مراسل وكالة شفق نيوز عباس اركوازي بعد احتجازه أثناء تغطيته تظاهرات السليمانية،

وقال رحمن غريب، لوكالة شفق نيوز، "نتيجة تنسيق مع مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، وبمبادرة من الأخير مع الجهات المعنية تم استحصال قرار بإخلاء سبيل صحفيين تم احتجازهم بينهم مراسل وكالة شفق نيوز عباس اركوازي.

وأضاف، "هناك بعض المتعلقات والإجراءات القانونية نتأمل الانتهاء منها اليوم، لإخلاء سبيل عباس".

من جهتها تثمن وكالة شفق نيوز موقف مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، وجهود مركز ميترو برئيسه رحمن غريب بهذا الخصوص.