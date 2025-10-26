بتدخل رئيس اقليم كوردستان.. إطلاق سراح مدير قناة NRT بكفالة

شفق نيوز- اربيل

افاد مراسل وكالة شفق نيوز في مدينة اربيل، يوم الأحد، بالإفراج عن مدير قناة فضائية بعد توقيفه من قبل الجهات الأمنية .

وقال مراسلنا، إن السلطات أفرجت عن شوان عادل، مدير قناة NRT، قبل قليل بكفالة بعد أن تم توقيفه في أربيل.

من جانبه، قال رئيس مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمن غريب، لوكالة شفق نيوز ان الافراج عن مدير قناة NRT شوان عادل جاء بتدخل إيجابي من قبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني .

وكان رحمن غريب، قد ذكر في حديث سابق، لوكالة شفق نيوز، إن المركز وجّه طلباً إلى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني ، بشأن أمر التوقيف.

وأوضح غريب، أن الطلب تضمّن توضيحاً مفصلاً حول القضية، ودعا فيه إلى الإفراج عن مدير القناة بكفالة بدلاً من إبقائه موقوفاً لمدة 15 يوماً.

وأضاف أن المركز شدد في مذكرته على ضرورة عدم التعامل مع القضية بأسلوب قاسٍ، مشيراً إلى أن الرئاسة وعدت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراحه بكفالة في أقرب وقت ممكن.