"بةيكر" و"جيران" أفضل فيلم في مهرجان دهوك السينمائي (صور)

شفق نيوز/ اختتمت اليوم فعاليات مهرجان دهوك السينمائي التاسع في مراسم أقيمت مساء اليوم الخميس على قاعة المركز الثقافي بجامعة دهوك.

وبدأت فعاليات ختام المهرجان بكلمات من قبل المعنيين ثم بدأت اللجنة التحكيمية بإعلان الافلام الفائزة في المهرجان والذي ضم 98 فلما بينها كوردية واجنبية.

وحاز الممثل سارينا على جائزة تقديرية ضمن منافسة الأفلام القصيرة، وضمن الأفلام القصيرة الكوردية حاز فيلم (بةيكر) على جائزة أفضل فيلم في المهرجان، وعن الأفلام القصيرة الاجنبية فلم سبلينيس للمخرج رضا علي.

وحاز فيلم جيران للمخرج مانو خليل المركز الأول ضمن الأفلام الطويلة في المهرجان، ومن المخرجين فاز المخرج حسين حسن عن فيلم عروس المطر بالجائزة الأولى بينما فازت الفنانة شيلان بجائزة أفضل ممثلة، وفاز بنكين علي كأفضل ممثل في المهرجان.

وبخصوص الافلام الاجنبية الطويلة حاز الفيلم الاوكراني كولندايك للمخرجة ماريا كوريا بجائزة يلماز غوناي وهي أعلى جائزة بالمهرجان.

وأفاد مسؤول إعلام المهرجان حسن عارف لوكالة شفق نيوز ان هذا المهرجان كان الأفضل تنظيما وحضورا للجمهور حيث وصل عدد مشاهدي الأفلام الى اكثر من 8 آلاف شخص.

وبخصوص قيمة الجوائز قال عارف "قيمة الجائزة الاولى كانت عشرة الاف دولار واما الثاني والثالثة هي 5 آلاف دولار".

لجان التحكيم

من ناحيته، كشف الكاتب السينمائي منصور جهاني عن أعضاء لجنة تحكيم مختلف أقسام مهرجان «دهوك» السينمائي الدولي الـتاسع.

وكتب جهاني أن لجنة تحكيم قسم مسابقة "السينما العالمية" في مهرجان دهوك السينمائي الدولي التاسع المنعقد في دهوك بإقليم كردستان ضمّت: "سولين يوسف" Soleen Yusef مخرج كردي يعيش في ألمانيا - رئيس لجنة التحكيم، "شهرام علیدی" Shahram Alidi منتج إيراني وكاتب سيناريو ومخرج إيراني يعيش في فرنسا، "ماغنوس بارتاس" Magnus Bärtås أستاذ جامعي من السويد، "الهه نوبخت" Elaheh Nobakht منتجة ومذيعة من إيران، و"مهدي أوميد" Mahdi Omed كاتب سيناريو ومخرج كردي يعيش في السويد.

واشار جهاني إلى ان القسم التنافسي لـ "السينما الكردية"، تألفت لجنة تحكيم في هذه الفترة من المهرجان من كل من: "ماركوس تله تشيا" Marcos Tellechea منتج من البرازيل - رئيس لجنة التحكيم، "برهان أوزكان" Burhan Özkan منتج من تركيا، "موريل ابوالروسیس" Muriel Aboulroussis مدير تصوير من لبنان، "هشیار زیرو نیروه‌یی" Hishyar Zero Ahmad ممثل ومخرج من إقليم كردستان والدكتور " کوثر علی جبارا" Kawthar M. Ali Jabara أستاذ جامعي وناقد من العراق.

في حين تتضمن لجنة التحكيم في قسم مسابقة "الأفلام القصيرة" في مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي بدورته التاسعة كل من: "جنیفر مالمکوئیست" Jennifer Malmquist كاتبة سيناريو ومخرجة من السويد - رئيسة لجنة التحكيم، "ابوذر امینی" Aboozar Amini مخرج أفغاني مقيم في هولندا، و"محمد شيخو" Mohammad Shaikhow من إقليم كوردستان.

ولفت جهاني إلى أن لجنة تحكيم قسم "الفيلم الوثائقي التنافسي" في هذه الفترة من مهرجان "دهوك" السينمائي تضم كل من: "باختون وینترس" Paxton Winters مخرج من أمريكا - رئيس لجنة التحكيم، "آنائیس بولیکه" Anaïs Boelicke مخرج ومدير معهد "غوته" في العراق من ألمانيا، و"ريبر دوسكي" Reber Dosky مخرج كردي المقيم في هولندا.

أما لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرشي" FIPRESCI مشكلة من كل من: "سباستین سن" Sebahettin Sen باحث وأستاذ جامعي ورئيس لجنة التحكيم من تركيا، و "جولیا دوبره" Guilia Dobre عالمة أنثروبولوجيا بصرية وناقدة من رومانيا، و" واسیلیس کتشاكیاس" Vassilis Kechagias ناقدة من اليونان.

الجوائز

وأشار جهاني إلى أن من جوائز المهرجان ستقدم نيابة عن لجنة تحكيم قسم مسابقة "السينما العالمية" بالمهرجان سيقدم تمثال صغير ولوحة تقدير وجائزة 10000 دولار لفيلم "يولماز غوناي" Yılmaz Güney لأفضل فيلم وجائزة 5000 دولار لأفضل مخرج فيلم، جائزة قدرها 5000 دولار أمريكي لأفضل فيلم قصير. جائزة المواهب الدولية ستكون 5000 دولار أمريكي للموهبة الجديدة ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بقيمة 1500 دولار أمريكي لأفضل فيلم قصير ، وجائزة معهد جوته بقيمة 5000 دولار أمريكي لأفضل فيلم وثائقي دولي.

وينعقد مهرجان دهوك السينمائي الدولي برئاسة "أميرعلي محمد طاهر" وإخراج "شوكت أمين كوركي"، ويحيي ذكرى "يولماز غوناي" Yılmaz Güney، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا (1982)، بهدف بناء جسر بين السينمائيين العالميين والأكراد في جميع أنحاء العالم وأقيمت تبادلات ثقافية بين دول العالم في هذا الصدد.

يشار إلى أن الدورة النسخة التاسعة للمهرجان مخرجين من 97 دولة، في شكل أفلام روائية قصيرة وموثقة في القطاعات التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك؛ يشمل القسم التنافسي في "السينما العالمية"؛ 9 أفلام روائية و 8 أفلام وثائقية و 11 أفلام قصيرة ويشمل القسم التنافسي في "السينما الكردية"؛ 5 أفلام روائية و 6 أفلام وثائقية و 15 فيلما قصيرا في قسم "منظور السينما العالمية"؛ 6 أفلام روائية و 4 أفلام وثائقية و 3 أفلام قصيرة و 19 فيلم قصير في قسم "بانوراما سينما كردستان" و 9 أفلام روائية في قسم "العرض الخاص للسينما السويدية" و 1 فيلم روائية و 1 فیلم وثائقية في قسم "العرض الخاص لسينما كردستان". واختتم المهرجان فعالياته في 8 ديسمبر 2022 بمنح جوائز لنخبة الأفلام الفائزة.