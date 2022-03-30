بايدن يبعث برسالة إلى نيجيرفان بارزاني يؤكد فيها دعمه للعراق واقليم كوردستان

شفق نيوز/ تسلم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، رسالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يؤكد فيها على دعم العراق والإقليم.

والتقى الرئيس نيجيرفان بارزاني اليوم، لماثيو تولر سفير أمريكا لدى العراق، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وخلال اجتماع، ٲوصل السفير الأمريكي رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني يؤكد من خلالها دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وإقليم كوردستان.

وذكر البيان أن "الجانبين ناقشا الوضع السياسي العراقي، خطوات العملية السياسية وجلسات مجلس النواب العراقي، أوضاع إقليم كوردستان وعملية الانتخابات القادمة في إقليم كوردستان، علاقات أربيل – بغداد والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد".

وأضاف البيان أن آراء الجانبين اتفقت، خلال اجتماعهما، على ضرورة وجود نظام حكم صحيح، وعلى أن الالتزام بالدستور ومبادئه هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمان والاستقرار، وأكدا على أهمية بناء الثقة والتفاهم المشترك بين الأطراف العراقية من أجل تجاوز الوضع وحل المشاكل".

الحوار بين الأطراف الكوردستانية حول قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، أهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية في بغداد والعمل المشترك بينها وبين الأطراف العراقية، أهمية استمرار حوار أربيل – بغداد لحل مشاكلهم، علاقات إقليم كوردستان والعراق مع دول المنطقة، الحرب والأوضاع في أوكرانيا وتأثيراتها ومحادثات فيينا حول الملف النووي، شكلت محاور أخرى للاجتماع الذي حضره السيد القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، حسب البيان.