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بايدن ورئيسي يتسببان بعجز لإقليم كوردستان في استيراد البنزين من إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T08:46:53+0000
بايدن ورئيسي يتسببان بعجز لإقليم كوردستان في استيراد البنزين من إيران

شفق نيوز/ عزا محافظ السليمانية هفال أبو بكر يوم السبت أسباب تراجع قدرة اقليم كوردستان والعراق كافة على استيراد الوقود من إيران لعودة الأخيرة للبورصة العالمية لبيع المحروقات بعد تسلم الرئيس الامريكي جو بايدن الحكم.

وقال ابو بكر في تصريح للصحفيين اليوم، ان الحكومة الاتحادية وعدت بتزويد كل منزل في اقليم كوردستان ببرميل من النفط الابيض اعتبارا من الأول من الشهر الجاري الا انه لم يتحقق ذلك لغاية الآن، مردفا بالقول ان الحكومة أرسلت مليون و500 الف لتر من النفط الابيض الى السليمانية سنشرع بتوزيعها على المنازل قريبا ونأمل ان تفي الحكومة الاتحادية بوعودها وترسل الكميات المطلوبة من هذه المادة.

وعن ارتفاع اسعار البنزين قال ابو بكر ان مصدر البنزين المستورد لاقليم كوردستان الجمهورية الاسلامية الايرانية بالدرجة الاولى ولكن الاوضاع السياسية التي طرأت مؤخرا بعد مجيء رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مكن ايران من بيع الوقود في البورصة العالمية مما رفع اسعارها وقد اصبحت تفوق قدرة الاسواق العراقية على شرائها.

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