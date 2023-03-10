بانتظار الربيع.. أمطار الأيام الماضية لم تملأ سد دوكان مقارنة بالعام الماضي

شفق نيوز / أعلنت إدارة سد دوكان، اليوم الجمعة، ارتفاع منسوب المياه في السد بمقدار 46 سنتيمتراً خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب الأمطار الغزيرة، فيما بينت أن مياه السد حالياً مستواها أقل مقارنة بالعام الماضي بإنتظار أمطار الربيع.

وقال مدير سد دوكان، كوجر جمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "خلال الـ48 ساعة الماضية، هطلت 60 ملم من الأمطار في قضاء دوكان والمناطق الواقعة خلف السد، ما أدى الى ارتفاع منسوب المياه في سد دوكان بمقدار 46 سم".

وأضاف جمال أن "هذا العام لدينا فرق بنحو 1.70 متر مقارنة بالعام الماضي، بسبب تأخر هطول الأمطار"، مبيناً أن "في العام الماضي كان هناك الكثير من الثلوج والأمطار في شهر كانون الثاني".

وأكد جمال أن "بحيرة دوكان تحتوي حالياً على 33٪ من المياه بحوالي ملياري ومائتي متر مكعب، وفي العام الماضي احتوت على 42٪، وفي العام الذي سبقه احتوت على 48٪"، متوقعاً "ارتفاع منسوب مياه سد دوكان بسبب هطول أمطار الربيع".