بامر من رئيس إقليم كوردستان.. البيشمركة تعلن ترقية 373 من ضباطها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن ترقية رتب المئات من ضباطها بعد صدور امر من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرعام التوعية والثقافة في وزارة البيشمركة اوضح ان الضباط المشمولين بالترقية وردت اسماؤهم ضمن جدول شهر آذار لسنة 2022، لافتا الى ان الترقية تشمل الضباط الذين تبدأ رتبهم من ملازم اول الى رتبة لواء.

واشار البيان الى ان ترقيات ضباط البيشمركة تأتي استنادا الى الامر الاقليمي رقم 128 في 11 نيسان من العام الحالي وفي ضوء كتاب رئاسة مجلس وزراء الاقليم بالعدد 1197 في 20 آذار من العام الحالي.