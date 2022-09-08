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بالأصالة.. مدير عام "إسلامي" على ثقافة وفنون كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T11:16:00+0000
بالأصالة.. مدير عام "إسلامي" على ثقافة وفنون كرميان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للثقافة والفنون في إدارة كرميان، اليوم الخميس، تعيين مدير جديد لها بالأصالة خلفا للمدير العام السابق بالوكالة، فيما بينت أن المنصب من حصة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

وقال نائب مدير عام الثقافة والفنون في گرميان ازاد حسين فرحان لوكالة شفق نيوز، إنه "وخلال مراسيم رسمية حضرها المشرف على ادارة گرميان، تم تكليف الأستاذ عادل حسين مديراً عاماً لمديرية الثقافة والفنون خلفا للمدير العام السابق".

وأضاف فرحان، أن "منصب مدير عام الثقافة ووفقا للاتفاقات الحزبية هو من حصة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني"، لافتا إلى أن "المدير الجديد هو مرشح تنظيمات الاتحاد الإسلامي في گرميان".

وأشار آزاد إلى أن "المشرف على ادارة گرميان جلال شيخ نوري ثمن عاليا جهود العاملين في المديرية العامة للثقافة والفنون والمؤسسات التابعة لها في مناطق گرميان"، مؤكدا أن "الواقع الثقافي ازدهر بصور ملفة للنظر وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً في الفترة المقبلة للمحافظة على هذا الواقع".

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