بالأسماء والتفاصيل.. اعتقال 17 إرهابيا في السليمانية خططوا لعمليات اغتيال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية، اليوم الثلاثاء اعتقال 17 إرهابيا في تنظيم داعش، بينهم امرأتان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان عمليات الاعتقال تمت بشكل منفصل في السليمانية وجمجمال وتكية وبريكة.

واشارة المديرية الى انه أول مفرزة للإرهابيين المقبوض عليهم، كانوا قد خططوا لاغتيال العديد من كبار ضباط قوات البيشمركة والعديد من رجال الدينيين البارزين.

وتتكون المجموعة من سبعة إرهابيين متأثرين بفكر داعش المتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويدعون إلى انتشار الأنشطة الإرهابية لقوات البيشمركة وتفجير العديد من مقار الحزب، بحسب البيان.

وأضاف ان المعتقلين خططوا لاغتيال عدد من علماء الدين الذين نددوا بفكر الدولة الإسلامية، وتكفير ضباط البيشمركة وقوات الأمن الذين شاركوا في القتال ضد إرهابيي داعش، وبعد موافقة القاضي بدأت عملية اعتقال أعضاء المفارز والمجموعات.

وأضاف: في 14 أب 2022، حاول الإرهابي الأكثر إجرامًا (أكام بهاء الدين) المعروف باسم أكام كردي وعدد من المشتبه بهم الآخرين لاغتيال الداعية فاتح شرستيني وعدد من الضباط والبشمركة.

واكد البيان انه تم وضع هؤلاء الإرهابيين تحت المراقبة، وأثناء محاولتهم الحصول على السلاح والمال والقيام بأعمالهم تحركت قواتنا لاعتقالهم، وفي ذلك الوقت تصدى الإرهابيون لقواتنا، مما تسبب بمقتل عنصر من الآسايش.

وتابع، أنه تم تكثيف التحقيقات واعتقال إرهابيين آخرين في عدة عمليات:

1- القبض على الارهابي (محمد ابراهيم) الملقب ابو جليبيب ليلة 16 اب 2022 في السليمانية.

2- الارهابي (ربين صادق) اعتقل بتاريخ 16 آب 2022 في السليمانية

3- القبض على الارهابية (فريشتا حاتم) ليلة 18/19 آب 2022 في بريكة.

4- الإرهابي (شفاء محمد) الملقب جهاد كردي، اعتقل ليلة 18/19 آب 2022 في بريكة.

٥- القبض على الارهابي (شادمان محمود) ليلة 19-20 آب 2022 في السليمانية

٦- اعتقل الإرهابي (ريبر أحمد) الملقب بأبو دغمه ليلة 19/20 آب 2022 في السليمانية.

7- الإرهابي (زوار زاهر) في 17 اب.

8- الإرهابي (بستون حكيم) المعروف بصلاح الدين بن عبد العزيز في 17 اب.

8- إرهابي (أيوب كمال)

9- الإرهابي (بروى عدنان) المعروف بمروان كردي

١٠- الإرهابي (بلان صباح) المعروف باسم عبيدة كردي

وعلى صعيد المجموعة نفسها، فقد اعتقل الإرهابي (محمد جمعة) في عملية في تكية ليلة 20/21 آب / أغسطس ،