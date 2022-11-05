بالأرقام.. 911 ولادة في السليمانية و21 ألف طفل تلقى العلاج خلال شهر

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لدائرة صحة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن علاج وفحص أكثر من 21 ألف طفل، وولادة 911 طفلاً خلال شهر تشرين الأول الماضي.

مستشفى الأطفال

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "258 طفلاً دخلوا إلى قسم العناية المركزة الشهر الماضي، و257 إلى جناح سوء التغذية، و233 أجروا الفحوصات في قسم الأشعة والأعصاب، إضافة إلى تسجيل 533 حالة إصابة بالربو بين الأطفال".

وأضافت أن "في الشهر الماضي، تم إجراء 17558 فحصًا مختبريًا، و379 اختبارًا لنمو الهرمونات، و421 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، و89 صدى، و20 قسطرة، و387 أشعة سينية في المستشفى".

وأشارت مديرية صحة السليمانية، إلى دخول 5.870 طفلاً مريضاً لمستشفى الطوارئ للولادة في السليمانية، خلال الشهر الماضي، من بينهم 1،134 طفلا مريضاً تم استقبالهم وتلقوا العلاج اللازم.

911 ولادة

وبحسب المديرية، شهد شهر تشرين الأول الماضي، تسجيل 911 حالة ولادة في مستشفى الطوارئ للولادة، 475 منهم من الذكور، و436 من الإناث، و571 ولادة بشكل طبيعي، والباقي عن طريق عملية جراحية.

وتابعت: "تم إدخال 654 طفلاً إلى مستشفى الولادة في حالات الطوارئ الشهر الماضي، وتم إجراء ست حالات ولادة توأم و1446 فحصًا بالموجات فوق الصوتية".

مستشفى شار

في غضون ذلك، كشفت مديرية صحة السليمانية، عن إدخال 29765 مريضاً إلى مستشفى شار، خلال الشهر الماضي، منهم 23618 مريضاً زاروا قسم الطوارئ بالمستشفى و5242 مريضا تلقى علاجات طويلة.

وبينت المديرية، أن "5242 مريض زار قسم الباطنية و 856 مريضا زار قسم الكلى الصناعية وتلقوا العلاج اللازم"، لافتة إلى أن "2229 مريضاً زاروا قسم الطوارئ، و831 مريضاً لقسم الكلى الاصطناعية، و1101 مريض لقسم الجراحة، و1236 مريضاً لقسم الجهاز التنفسي، تم إدخال 360 مريضاً إلى قسم الأمراض العصبية و70 إلى وحدة العناية المركزة و248 إلى CCU".