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بالأرقام.. صحة كوردستان تعلن أعداد الملقحين وتكشف قرب "الجرعة الثالثة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-24T11:02:12+0000
بالأرقام.. صحة كوردستان تعلن أعداد الملقحين وتكشف قرب "الجرعة الثالثة"

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الأربعاء إحصائية عن أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كاشفا في الوقت نفسه أن الوزارة ستقرر التطعيم بالجرعة الثالثة في المستقبل القريب.

وقال البرزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض التقدم في الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي ثلاثة أنواع من اللقاحات الفعالة والمرخصة والمتاحة لإعطائها للمواطنين".

وأوضح أن التطعيم بالجرعة الثالثة، وتوفير وجبات اضافية للقاح استنادا للمعلومات العملية والتدابير والتوجيهات تمت مناقشتها مع اللجنة العليا للقاحات، مردفا بالقول إنه في المستقبل القريب سنقرر التطعيم بالجرعة الثالثة.

وتابع الوزير بالقول، "اعتبارا من الشهر المقبل سيكون حمل البطاقة والتأشيرة الإلكترونية للقاح، أو الفحوصات الأسبوعية PCR شرطا للعمل في الدوائر والجامعات والأماكن العامة".

وعن آخر تصاعد في الموجة الثالثة للفيروس في إقليم كوردستان قال وزير الصحة، "وجدنا أن اللقاحات أدت دوراً رئيسياً في تجنب العدوى، والإصابات، والدخول إلى المستشفى، والوفاة، لكن كارثة الموت حلت بالأشخاص والأُسر التي لم تتلق اللقاح".

وأورد الوزير إحصائية عدد سكان الاقليم والملقحين منهم على النحو الآتي:

3,255,980 مواطنا أعمارهم فوق 18 عاماً .

4,366,500  مواطن أعمارهم فوق 12 عاماً.

تم توفير 2,440,966 جرعة من اللقاح و180 مركزاً، و45 فريقا متنقلا للقاح.

تلقى 2,138,399 مواطناً الجرعة الأولى وكالاتي: 908,157 (28%) منهم أعمارهم فوق 18 عاما ، و(21%) أعمارهم فوق 12 عاما.

وتلقى 613,900 مواطن الوجبة الثانية من اللقاح (19%) منهم اعمارهم تزيد عن 18 عاماً، و(14 %) منهم أعمارهم فوق 12 عاماً.

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