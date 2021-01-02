بالأرقام .. إزدياد حالات تعنيف الرجال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن اتحاد رجال كوردستان يوم السبت زيادة حالات ممارسة العنف ضد الرجال في اقليم كوردستان في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 والاعوام الماضية.

وقال سكرتير اتحاد رجال كوردستان برهان علي فرج في مؤتمر صحفي عقد في مدينة السليمانية اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "حالات العنف تصاعدت وخاصة انتحار الرجال في اقليم كوردستان في العام 2020 قياسا بالعام الماضي والاعوام السابقة".

وعزا فرج اسباب زيادة العنف ضد الرجال الى "الازمات الاقتصادية والمالية، وانعكاس تبعات قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الرجل والمرأة في الاقليم، الذي يلزم الرجال بإعالة الاسرة والذي يعطي للنساء حرية التصرف براتبها وحقوق اخرى".

واضاف ان "هناك العشرات من الشكاوى تسجل في منظمتنا اسبوعيا من مختلف مدن الاقليم".

يذكر ان منظمة اتحاد الرجال كوردستان لديها مكاتب في جميع مدن الاقليم وتضم في عضويتها اكثر من 8000 عضو.

ونشر الاتحاد احصائية كاملة عن حالات العنف المسجلة لديه في العام الماضي وتنشر وكالة شفق نيوز نسخة منها كما هو مبين ادناه: