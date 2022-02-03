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بالأرقام .. حكومة إقليم كوردستان تعلن حجم الأموال المستثمرة في القطاع الخاص

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-03T07:52:32+0000
بالأرقام .. حكومة إقليم كوردستان تعلن حجم الأموال المستثمرة في القطاع الخاص

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنه منذ مباشرتها مهام عملها ولغاية الآن تم إستثمار قرابة تسعة مليارات دولار في القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل على هامش استضافته في ندوة حوارية اقامتها جامعة دهوك بشأن السياسة العامة للتشكيلة الحالية لحكومة إقليم كوردستان.

وقال عادل خلال الندوة، إنه "منذ مباشرة الحكومة مهام عملها عملت على تحسين العلاقات مع القطاع الخاص ودعمه"، مضيفا أن "قرابة تسعة مليارات دولار تم استثمارها في هذا القطاع لغاية الان".

وأردف بالقول "نحن نطمح إلى زيادة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، و لكن للاسف واجهتنا عقبات وعراقيل مثل: تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط"، مستدركا بالقول: مما لا شك فيه سنواصل الخطوات في الطريق الصحيح الذي نحن عليه.

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