بالأرقام.. حكومة الإقليم تعلن طريقة توزيع النفط الابيض "المدعوم" وعدد الأسر المستفيدة

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، توزيع أكثر من (43) مليون لتر من النفط الأبيض، استفادت منه أكثر من (215) ألف اسرة في مختلف مناطق الإقليم، فيما بينت أن عملية التوزيع مستمرة بدعم حكومي للأسعار.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة الثروات الطبيعية نشرت احصائية عن استفادة (215) ألفا و (789) اسرة من عملية توزيع النفط الأبيض في الإقليم حتى يوم 28 كانون الاول الجاري"، لافتة الى "استمرار العملية".

وبينت الاحصائية انه "تم توزيع 12 مليونا و 813 ألفا و 200 لتر من النفط الأبيض في محافظة أربيل، واستفادت من عملية التوزيع هذه 64 ألفا و66 اسرة".

كما تم توزيع "11 مليونا و 517 ألفا و 600 لتر من النفط الأبيض في محافظة دهوك، واستفادت منها 57 ألفا و588 أسرة"، بحسب الاحصائية.

وفي محافظتي السليمانية وحلبجة فقد تم "توزيع 18 مليونا و 828 ألفا و 800 لتر من النفط الأبيض، واستفادت منها 94 ألف و 144 اسرة".

وتابعت دائرة العلاقات والاعلام أن "حكومة إقليم كوردستان خصصت 70 مليار دينار لشراء النفط الأبيض ووفرت 320 ألف برميل من النفط الأبيض بسعر 284 ألف دينار للبرميل الواحد، حيث تبلغ نسبة الدعم الحكومي للبرميل الواحد 65٪ فيما يتحمل المواطنون 35٪ فقط من السعر".