بالأرقام.. "جمانكي وكلار" تتصدران معدلات الأمطار في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

سجلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، خلال الساعات الـ24 الماضية، معدلات هطول متفاوتة في مختلف المناطق، حيث قفزت الأرقام في بعض الأقضية والنواحي لتتجاوز الـ 38 ملم، فيما شهدت مراكز المدن زخات رعدية مستمرة.

ووفقاً للبيانات التي تابعتها وكالة شفق نيوز، فقد جاءت خارطة الهطول كالتالي:

محافظة دهوك: "جمانكي وزاويته" في الصدارة

سجلت دهوك أعلى المعدلات العامة في الإقليم، حيث تصدرت منطقة جمانكي بـ 35 ملم، تلتها زاويته بـ 33 ملم، وسميل بـ 30.4 ملم. في حين سجل مركز مدينة دهوك 20.7 ملم، و شيلادزي 20.5 ملم.

أربيل العاصمة: غزارة في المركز و هيران

شهدت مدينة أربيل المركز هطولاً غزيراً بلغ 27.4 ملم، بينما سجلت منطقة هيران 25.5 ملم، ونازنين 21.8 ملم. في حين كانت الكميات في المناطق الجبلية مثل حاجي عمران و سيدكان و رواندز أقل حدة وتراوحت بين 2.6 إلى 4 ملم.

محافظة السليمانية وحلبجة: برزنجه تتقدم

في السليمانية، سجلت منطقة برزنجه أعلى معدل بـ 25.8 ملم، تلتها بازيان بـ 18 ملم. أما في مركز السليمانية فبلغت الأمطار 12 ملم. وفي محافظة حلبجة، سجل المركز 16.4 ملم، تلتها منطقة بيارة بـ 16 ملم.

إدارة كرميان: "كلار" تسجل الرقم الأعلى

وسجل قضاء كلار الرقم الأعلى في الإحصائية الشاملة بـ 38.8 ملم، تلتها منطقة كفري بـ 36 ملم، وخانقين بـ 32.3 ملم، ما يعكس موجة أمطار غزيرة ضربت المناطق الجنوبية من الإقليم.