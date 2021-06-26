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باليوم العالمي لمكافحتها.. إقليم كوردستان يتلف نصف طن من المخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-26T16:35:23+0000
باليوم العالمي لمكافحتها.. إقليم كوردستان يتلف نصف طن من المخدرات

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة المخدرات في اقليم كوردستان العراق، يوم السبت بإتلافها نصف طن من المخدرات.

وجرى اتلاف المواد المخدرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق السبت، وفق ما ورد في بيان المديرية وورد لوكالة شفق نيوز.

وفي هذا الشأن، كشفت المديرية عن إحصائية لعملياتها خلال الأشهر الستة المنصرمة في مكافحة المخدرات بأرجاء الإقليم.

وأشارت إلى "الاستيلاء على 214 كيلوغراما من المخدرات بأنواعها المختلفة إلى جانب 556 كيلوغراما من التبغ المخلوط بالمخدرات، إضافة إلى آلاف حبوب الهلوسة و3100 دولار من الطبعة المزورة".

وقالت المديرية إنها اعتقلت خلال الفترة ذاتها 881 شخصا بتهمة التعاطي والاتجار بالمخدرات؛ وتمت محاكمة 315 منهم.

وأضافت، "اليوم نقوم بحرق وإتلاف 598 كيلوغراما من المخدرات بأنواعها المختلفة بعد حسم قضايا أصحابها في المحاكم مع اتلاف 5 الاف حبة هلوسة".

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