بالوثيقة.. جدول رواتب شهر أيلول في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، جدول توزيع الرواتب لشهر أيلول 2022، لافتة إلى أنه سيبدأ يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول المقبل، وينتهي يوم 25 من الشهر نفسه، بدفع رواتب متقاعدي البيشمركة.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة إقليم كوردستان ستبدأ توزيع رواتب شهر أيلول / سبتمبر يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول / أكتوبر 2022".

وأضافت أن "توزع رواتب وزارة الصحة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، ويليها رواتب وزارة البيشمركة وحدة 70 و80 يوم الأربعاء، وستكون رواتب وزارات المالية والداخلية والمؤسسات النفطية والمديرية العامة للجنسية في يوم الخميس المقبل".