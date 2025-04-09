بالنكان.. قرية كوردية تتألق عالميا (صور)

شفق نيوز/ اعلن المدير العام للسياحة الداخلية في ايران، الأربعاء، عن اختيار ثماني قرى منتخبة عالميا في ايران ومن بينها قرية بالنكان في محافظة كوردستان.

وجاء في تقرير صحفي ايراني ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير السياحة في وزارة الموروثات الثقافية والسياحية والصناعات اليدوية، سيد مصطفى فاطمي قوله انه بعد اختيار قرى سهيل في هورمزغان وكندلوس في مازندران وبالنكان في كوردستان وموئيل في اردبيل وحسنلو في ارومية وشفيعاوا في كرمان وبوزغان في البرز وفهرج في يزد بالتوازي مع معايير المنظمة السياحية التابعة للامم المتحدة (UN Tourism) الخاص بعام 2025 وتم التعريف بهذه القرى واكمال ملفاتها استنادا الى المميزات الصحية والهدوء وحماية المصادر الثقافية واستكمال سلسلة الاهتمامات السياحية فيها تم ادخالها في برنامج المنظمة.

واشار فاطمي الى الجوانب الدينية والعرفية كخطوات خاصة للتعريف بقرية بالنكان في كوردستان، مؤكدا ان القرى السياحية الايرانية المختارة عالميا بالاعتماد على تحليل المسارات السابقة بشأن المعايير الثقافية والتاريخية والطبيعية والجذب السياحي قد ضمنت مراتب عالية في عملية اختيار القرى العالمية المختارة من قبل المنظمة السياحية التابعة للامم المتحدة.

ومن المقرر ان تستكمل ملفات هذه القرى العالمية في موعد اقصاه 28 من ايلول المقبل ويتم ارسالها الى هذه المنظمة العالمية.