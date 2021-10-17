بالمولد النبوي.. بارزاني يدعو للتسامح والتعايش في العراق والمنطقة

شفق نيوز/ بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد (ص)، دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، إلى تعميق روح التسامح والتعايش الديني والقومي والمذهبي في العراق والمنطقة.

وجاء في رسالة تهنئة بالمناسبة وردت لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة ذكرى مولد النبي العظيم، حضرة محمد المصطفى (ع) اهنئ جميع مسلمي العالم والعراق واقليم كوردستان، داعياً الله تعالى لأن تكون هذه المناسبة المقدسة سبباً لتعميق روح التسامح والتعايش الديني والقومي والمذهبي في العراق والمنطقة باكملها".

كما ابتهل بازاني الى الله في هذه المناسبة، لأن "يفتح ابواب الخير والبركة والسعادة بوجه شعب كوردستان وشعوب المنطقة وان يشمل السلام والاستقرار العالم والمنطقة".