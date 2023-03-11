باللغتين الكوردية والتركمانية.. اربيل تحتضن مهرجان الاغاني الشعبية (صور)

‏شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، مهرجان الأغاني الشعبية باللغتين الكوردية والتركمانية، فيما ابدى مشاركتهم سعادتهم بالمشاركة في المهرجان لإحياء الموروث الشعبي.

وقال فرمان محمد الذي شارك في المهرجان لوكالة شفق نيوز "شاركنا اليوم في هذا المهرجان الشعبي كجزء من الاحتفالات بشهر آذار الملئ بالمناسبات القومية للشعب الكوردي".

‏بدوره؛ قال أيوب أحمد الذي شارك أيضا في المهرجان لوكالة شفق نيوز؛ إن "إقامة هذه الفعاليات الشعبية مهمة لكونها تساهم في الحفاظ على الموروث الشعبي لإقليم كوردستان من خلال إحياء هذه الأغاني الكوردية القديمة ".

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "المهرجان تضمن المشاركة باغان كوردية وتركمانية بمشاركة العديد من الفنانين القدامى في مدينة أربيل".

‏ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الربيع في مدينة أربيل لغاية العشرين من شهر آذار الحالي وتعد هذه النسخة ‏الثالثة عشر من نوعها في مدينة أربيل.