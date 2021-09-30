بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار كثيف شمال أربيل (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان ومصدر أمني بمقتل ٤ أشخاص، يوم الخميس، بإطلاق نار كثيف جراء خلاف بين عائلتين في ناحية حرير شمال أربيل.

وقال الشهود والمصدر لوكالة شفق نيوز، إن ٤ أشخاص قتلوا بإطلاق نار كثيف وسط سوق مركز ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة شمال أربيل، نتيجة اشتباكات مسلحة بين أفراد عائلتين.

وأضاف الشهود أن المشكلة بين العائلتين تعود إلى خلاف على أراض زراعية، مبينين أن قتيلين اثنين من عائلة واحدة، إلا أن هوية الاثنين الآخرين لم تتضح على الفور.

ووفق ما رصده الشهود ومقطع مصور، فإن إطلاق النار أثار الهلع بين سكان المدينة.

من جانبه، قال كاروان كريم خان مدير ناحية حرير في تصريح صحفي، ان "الاشتباكات كانت بين أفراد عائلتين اثر خلاف قديم، مبينا أن "القوات الامنية وصلت للمكان وسيطرت على الوضع".