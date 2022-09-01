بالعصي والرصاص.. خمسة أخوة يهاجمون شاباً في السليمانية وذووه يناشدون

شفق نيوز/ هاجم خمسة أشخاص، شاباً في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، وأبرحوه ضرباً بالعصي ثم أمطروه بعدد من الإطلاقات النارية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح ابن عم الضحية، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "الحادث حصل أمس الأربعاء، في الشارع الستيني عندما هاجم خمسة أشخاص وجميعهم أخوة، ابن عمه (هلكوت رحمن) بالعصي والأنابيب المعدنية، قبل أن يجهزوا عليه بثلاث اطلاقات نارية في صدره ورابعة في ساقه".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى مستشفى (شار) الذي قام بإحياء ميت"، حسب قوله، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية لم تلق القبض على الجناة لغاية الآن، رغم مرور يوم كامل على الحادث".

ونوه إلى أنه وبقية أفراد عائلته اختاروا التروي "كي لا تتطور الأمور" ويريدون أن يكون القانون هو الفيصل، لافتاً إلى أن "المتهمين معروفون لديهم".

وأبدى ابن عم الضحية، استغرابه من "عدم إلقاء القبض على الجناة حتى اللحظة"، مطالباً قادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بـ"التدخل لاعتقال المتهمين".

وعن اسباب الحادث قال: "لا علم لي فيما اذا كانت لابن عمي مشكلات مع هؤلاء الأشخاص، لكن المشكلات لا تحل بهذه الطريقة".

وزعم ابن عم الضحية، أن "الأجهزة الأمنية أخبرتهم بأن المتهمين سيسلمون أنفسهم يوم الأحد المقبل"، مضيفاً أن "المتهم الرئيس في الاعتداء، هرب إلى الخارج، وهو الآن في إيران".