بالصور.. 100 شركة سياحية في دهوك بمعرضها الدولي الثاني  

شفق نيوز/ افتتح في محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، المعرض السياحي الدولي الثاني.

وقال مسؤول إعلام المديرية العامة للسياحة بالمحافظة، ريوار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن 100 شركة سياحية من خمس عشرة دولة تشارك في المهرجان الثاني حيث يتم عرض الخدمات للشركات .

واضاف محمد ان الهدف من إقامة المعرض هو عرض امكانيات السياحية لمحافظة دهوك كونها الاولى على العراق في مجال السياحة والمواقع السياحية .

وافتتح المعرض من قبل رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور البارزاني وعدد من الوزراء في الحكومة.

ويستمر المهرجان لغاية يوم الـ 29 من هذا الشهر، بمشاركة دول إيران وتركيا ولبنان وروسيا وإمارة دبي ودول أخرى.