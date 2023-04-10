بالصور.. إيطاليا تنقب عن ثلاث حضارات في سد الموصل

شفق نيوز / أبرمت دائرة آثار دهوك، في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عقداً مع جامعة "بالميرو" الإيطالية، للقيام بأعمال مسح وتنقيب في مواقع أثرية ظهرت على ضفة بحيرة سد الموصل.

وقال مدير عام الدائرة، بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد انحسار مياه بحيرة سد الموصل ظهرت حتى الآن حوالى 63 موقعاً أثرياً في المنطقة".

وأوضح بريفكاني، أن دائرته وبالتعاون مع جامعة بالميرو الإيطالية ستقوم بـ"التنقيب في هذه المواقع التي تعود إلى العديد من الحضارات، منها الأكدية ونينوى الخامس والعصر البرونزي، لإنقاذ ما تبقى من القطع والمواد الأثرية قبل دفنها، في حال ارتفاع منسوب مياه البحيرة مستقبلاً".

وأضاف: "الآن نحن نقوم بالتنقيب في موقع جم باشا والذي ظهر بعد انخفاض منسوب بحيرة سد الموصل، وربما في الأيام القليلة القادمة سنتمكن من الحصول على نتائج جيدة ومثمرة لإبراز حضارة المنطقة".

يشار إلى أن عدداً كبيراً من المواقع الأثرية غمرتها مياه سد الموصل، الذي تم إنشاؤه في الثمانينيات من القرن الماضي.