سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالصور والفيديو.. إيقاد شعلة نوروز في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-20T16:48:36+0000
بالصور والفيديو.. إيقاد شعلة نوروز في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ في أجواء احتفالية، تم إيقاد شعلة نوروز مساء السبت في مدن وبلدات وقرى إقليم كوردستان إيذاناً بقدوم العيد ورأس السنة الكوردية الجديدة 2021.

ويعد نوروز من أهم الأعياد لدى الكورد، إذ يمثل مناسبة قومية ترمز إلى الانعتاق من الظلم وتحقيق الحرية.

وتبدأ مظاهر الاحتفال بنوروز عشية العيد في مساء العشرين من آذار/مارس بإيقاد الشعلة في مختلف مناطق إقليم كوردستان.

وقال رشيد فندي المختص في مجال الادب الكوردي لوكالة شفق نيوز ان عيد نوروز يعود إلى أسطورة كوردية قديمة قبل اكثر من 2700 سنة وهي ان شخصا كورديا يدعى كاوا حداد اقدم على قتل حاكم ظالم كان يقوم باعدام شابين كورديين كل يوم.

وأضاف أن نوروز يمثل إعلان الانتصار على الظلم، منوها إلى أن شعوبا عدة تحتفل بعيد نوروز كالشعوب الايرانية وغيرها من الشعوب الآرية.

ولا يقتصر عيد نوروز على الدلالة إلى رمزية الانعتاق من الظلم، بل أنه اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار وبداية فصل الربيع، وفق المختص بالتاريخ الدكتور جمعة دوسكي.

وأضاف دوسكي لوكالة شفق نيوز أن وجود أسطورة كاوا حداد يدل على أن الشعب الكوردي من الشعوب القديمة في المنطقة أي قبل الميلاد.

وبعد إيقاد شعلة نوروز عشية العيد، يخرج الناس إلى حضن الطبيعة للاحتفال على مدى الأيام الثلاثة التالية، إذ تقام حلقات الدبكة الكوردية ويرتدي النساء والرجال الزي التقليدي الكوردي.

ولم تفرض حكومة إقليم كوردستان حظراً للتجوال هذا العام بسبب كورونا كما في العام الماضي، بل وجهت المواطنين بالالتزام بالارشادات والتوجيهات الصحية عند خروجهم الى الطبيعة والاخذ بنظر الاعتبار التباعد الاجتماعي بين العائلات والافراد.

related

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في إقليم كوردستان خلال أيام نوروز

Date: 2021-03-20 07:06:01
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في إقليم كوردستان خلال أيام نوروز

فرق البيئة في إقليم كوردستان تقصد السائحين في أيام نوروز لهذا الغرض

Date: 2021-03-20 10:03:05
فرق البيئة في إقليم كوردستان تقصد السائحين في أيام نوروز لهذا الغرض

برلمان الاقليم يدين قصفا ايرانيا اسفر عن مقتل واصابة اشقاء في كوردستان

Date: 2019-07-11 11:33:29
برلمان الاقليم يدين قصفا ايرانيا اسفر عن مقتل واصابة اشقاء في كوردستان

تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

Date: 2020-11-03 08:36:54
تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لبحث احتمالية موجة نزوح جديدة

Date: 2019-10-09 08:23:51
مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لبحث احتمالية موجة نزوح جديدة

كوردستان: معدل تجهيز الطاقة يصل لـ 12 ساعة يوميا ونحتاج لـ147 مليون دولار

Date: 2019-12-10 15:44:00
كوردستان: معدل تجهيز الطاقة يصل لـ 12 ساعة يوميا ونحتاج لـ147 مليون دولار

التربية الكوردستانية تعلن اجراء الامتحانات بموعدها

Date: 2020-07-04 14:07:55
التربية الكوردستانية تعلن اجراء الامتحانات بموعدها

إيران تمنح تأشيرات الدخول لفئات محددة من سكان اقليم كوردستان

Date: 2020-10-01 10:02:20
إيران تمنح تأشيرات الدخول لفئات محددة من سكان اقليم كوردستان