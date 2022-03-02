صور.. مهرجان بابلو لزهرة النرجس في دهوك يعاود الظهور بعد توقف دام عامين

شفق نيوز / شهدت محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انطلاق مهرجان لـ"زهرة النرجس" للمرة الثالثة بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، بمشاركة أكثر من 50 مليون زهرة.

وقال مسؤول المهرجان مشهود امين لوكالة شفق نيوز إن "مهرجان زهرة النرجس انطلق، اليوم، في منطقة بابلو شمالي دهوك، وهي المرة الثالثة التي يقام فيها، بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا".

وأضاف أمين أن "مهرجان هذا العام شهد عرض اكثر من 50 مليون زهرة نرجس من الانواع المختلفة المتوفرة في اقليم كوردستان اضافة الى عرض ازهار النرجس من انواع اجنيبة"، مبيناً أن "الهدف من المشروع ليس ربحياً وانما لتنويع الازهار واضافة جمالية لطبيعة المنطقة".

ويعد المهرجان هو الثالث بعدما أقيم في عامي (2018 و2019)، فيما توقف المهرجان بسبب ظهور جائحة كورونا عامي (2020 و 2021) ليعاود مرة أخرى هذا العام.