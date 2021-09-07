بالصور.. مسؤول أوروبي يتجول في أربيل ويستمتع بوجبة كباب

شفق نيوز/ تجول نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، في شوارع مدنية أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ولم ينس بوريل الاستمتاع بتناول وجبة كباب وشرب الشاي في أحد المطاعم الشعبية في سوق المدينة وسط أربيل، وذلك برفقة المحافظ أوميد خوشناو ومسؤولين آخرين.

وكان بوريل قد وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى أربيل قادما من بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وعبر المسؤول الأوروبي، خلال اللقاءات، عن دعم الاتحاد الأوروبي لإقليم كوردستان وخاصة في ملف محاربة الإرهاب.