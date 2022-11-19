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بالصور.. مراسم دفن جثامين ضحايا تفجير السليمانية  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-19T07:18:01+0000
بالصور.. مراسم دفن جثامين ضحايا تفجير السليمانية  

شفق نيوز/ شارك المئات من أهالي السليمانية بتشيع جثامين ضحايا تفجير أمس بمراسم رسمية مهيبة جرت، صباح اليوم السبت، في المحافظة بحضور رسمي وشعبي.

وأودى انفجار منظومة غاز في منزل ضمن منطقة كازيو في السليمانية أمس الجمعة، بحياة 15 شخصاً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المئات من المواطنين تجمعوا لأداء صلاة الجنازة في مسجد الحاج عثمان سيرة بحضور محافظ السليمانية هافال ابو بكر، ووزير التربية في حكومة إقليم كوردستان وممثل رئيس الحكومة.

وأضاف أن جثامين 14 من قتلى التفجير في السليمانية تم دفنهم في مقبرة گلكن في السليمانية، بينما تم ارسال جثمان احد القتلى إلى إيران كونه من أهالي كوردستان إيران .

 

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