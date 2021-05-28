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بالصور.. ليلة جمال كوردستان في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-28T19:38:18+0000
بالصور.. ليلة جمال كوردستان في أربيل

شفق نيوز/ نظمت مؤسسة السوسن العالمية، يوم الجمعة، ليلة جمال كوردستان في مدينة أربيل عاصمة الاقليم.

وقالت رئيسة المؤسسة سوسن البدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم الظروف الصعبة الاقتصادية وكورونا الا ان الجمال دفعني الى تتظيم ليلة جمال كوردستان".

واضافت أن "الفعالية تتضمن مجموعة نشاطات بينها عرض كردية والبسة المودة".

كما تضمنت الليلة تقديم مجموعة اغاني كوردية وعربية من قبل مجموعة من الفنانين المشاركين".

هذا وشارك ايضا عدد من ملكات جمال لبنان وسوريا للسنوات السابقة بالاضافة الى ملكة جمال العراق علا الريس".

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