بالصور.. لالش يشرع بطقس مقدس يقام سنوياً

شفق نيوز/ بدأت في معبد لالش للايزيديين في قضاء شيخان شرقي دهوك مراسم عصر الزيتون، يوم الاثنين، وهي طقوس مقدسة تقام كل سنة في مثل هذا الوقت.

وقال لقمان سليمان مسؤول اعلام معبد لالش لوكالة شفق نيوز ، إن "المراسم تبدأ بعد جني ثمار الزيتون في شهر كانون الاول وخزنها في اكياس وصولا الى موسم عصر الزيتون".

وأضاف أن "متطوعي الخدمة وبمشاركة النساء يغسلون الزيتون وينظفونه من الشوائب ومن ثم يجري تعبئته في الاكياس لتبدأ عملية عصره بطرق بدائية عن طريق الدوس بالارجل ومن ثم خلط الزيت مع الماء في احواض ليطفوا الزيت فوق الماء وتقوم النساء بجمع الزيت وتعبئته في صناديق معدنية".

واوضح أن "الزيت المستخلص يستخدم فقط لانارة الاسرجة والقناديل في معبد لالش"، مشيرا الى ان "مراسم عصر الزيتون هي مقدسة لدى الايزيديين كخدمة للمعبد بانارة 366 قنديلا في معبد لالش على مدار السنة كما يستخدم عصير الزيتون في مراسم اعياد الايزيديين في المعبد".

يذكر ان لمعبد لالش اكثر من 650 شجرة للزيتون يستخدم ثمارها لاغراض المعبد فقط للاحتفال به في المناسبات الدينية حيث يشير نور القناديل الى نور الله، وفق الديانة الإيزيدية.