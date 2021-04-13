بالصور.. كورونا يسرق بريق رمضان من أسواق ديرك

شفق نيوز/ ألقت القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا بظلالها على حركة الأسواق في مدينة ديرك ذات الأكثرية الكوردية في شمال شرق سوريا.

وقررت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرض حظر تجوال على كافة مناطقها ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة عشر أيام، واستثنت من الحظر محال بيع المواد الغذائية والخضروات من الثامنة صباحا ولغاية الخامسة عصراً .

وفقدت اسواق مدينة ديرك بريقها المعتاد في شهر رمضان في يومه الاول بسبب الحظر المفروض.

وقال خضر محمد علي مواطن من ديرك لوكالة شفق نيوز، "باتت اسواقنا بلا ارواح ، ففي شهر رمضان الكريم كانت الاسواق تعج بالمواطنين، رغم فتح محال الخضروات والمواد الغذائية مع الحظر الكلي ، فكورونا أفقدت الاسواق بهجتها".

وأضاف محمد علي، "لم نلاحظ اجواء رمضانية منذ العام الماضي، حيث كانت الأسواق تعج بحركة المواطنين".

من جانبه، قال جوان شفيق بائع الحلويات في ديرك لوكالة شفق نيوز، "في (توجد) حركة اقبال متوسطة على الحلويات في اليوم الاول من شهر رمضان، هذا ما شهدناه العام الفائت ايضا بسبب جائحة كورونا، فحركة العمل ليست كما كانت في الاعوام السابقة".

وأضاف أن "الناس كانوا يقبلون على محال الحلويات قبل موعد آذان المغرب، لشراء حاجياتها من معروك التمر وخبز الحليب الحلو والمشروبات مثل تمر هندي وعرقسوس وقمرالدين ، هذه الاجواء نفتقدها اليوم في سوق ديرك" .