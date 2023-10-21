بالصور.. فعاليات مهرجان جامعة جيهان السنوي في السليمانية

شفق نيوز/ أقيم في جامعة جيهان ضمن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجانها السنوي بمشاركة عدد كبير من الطلبة والشركات الخاصة، بهدف تهيئة الطلبة لسوق العمل.

وقال مساعد رئيس جامعة جيهان، الدكتور بمو برويز عزيز، لوكالة شفق نيوز، إنه وبمشاركة عدد كبيرة من طلبة جامعة جيهان في السليمانية انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات المهرجان السنوي لطلبة الجامعة"، مبيناً أن "المعرض يتضمن تقديم نتاجات الطلاب العلمية والثقافية والفنية والأدبية، إضافة للأعمال اليدوية بهدف تهيئتهم لسوق العمل".

وأضاف عزيز، أن "المهرجان شارك فيه كذلك عدد من الشركات المحلية والعاملين بالقطاع الخاص بهدف تحقيق التعاون بين طلبة الجامعة وتلك الشركات لتوفير فرص العمل للطلاب بعد التخرج والاستفادة من خبراتهم العلمية".