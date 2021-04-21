بالصور.. أعمال شغب وتكسير في احتجاج أمام تربية السليمانية

شفق نيوز/ احتج العشرات من طلبة المرحلة المتوسطة، يوم الأربعاء، أمام مديرية تربية السليمانية على استمرار إغلاق المدارس.

وطالب الطلبة المحتجون بإعادة فتح المدارس وإنهاء الدراسة عن بعد (أونلاين)، معتبرين بأن إغلاق المدارس أضر بدراستهم، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

ورافق الاحتجاج أعمال شغب تمثلت بقيام الطلبة الغاضبين بتحطيم حاويات الشتلات النباتية وتكسير زجاج أبواب مبنى المديرية.

وهرعت قوات الشرطة إلى مكان الاحتجاج بعد وقوع أعمال الشغب وقامت بإبعاد الطلبة عن المبنى.

وأغلقت حكومة إقليم كوردستان أبواب المدارس باستثناء مراحل محددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.