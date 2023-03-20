بالصور.. شفق نيوز توثق احتفالات النار والمشاعل من "عاصمة نوروز"

وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز ، اليوم الاثنين، احتفالات السكان في قضاء عقرة، شرقي مدينة دهوك بإقليم كوردستان، احتفالاً بعيد نوروز، فيما وصف مسؤولون في لجان الاحتفالات أن عقرة هي "عاصمة نوروز".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "آلاف المواطنين في اقليم كوردستان العراق احتفلوا بأعياد نوروز، وتخللت الاحتفالات التي وصلت ذروتها في مدينة عقرة شرقي دهوك إطلاق الالعاب النارية، وإشعال مئات المشاعل التي حملها شبان متطوعون الى قمم الجبال المحيطة بالمدينة.

وقال أحد أعضاء اللجنة المنظمة للاحتفال لوكالة شفق نيوز إن "مدينة عقرة تعد عاصمة النوروز حيث يقصدها سنوياً آلاف السياح من داخل العراق وخارجه".

ويحتفل أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن ملايين الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة، في 21 مارس/ آذار من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغة الكوردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى الكورد، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.

وهنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، الشعب الكوردي والعالم بمناسبة قدوم أعياد نوروز، بالقول: ‏سنة جديدة سعيدة لشعب كوردستان ولكل من يحتفل بعيد نوروز في جميع أنحاء العالم، مردفاً: "أود أن أنقل تحياتي من القلب إلى قوات البيشمركة وأهالي شهدائنا وأحبائهم، وأتمنى أن يجلب العام القادم المزيد من السلام والفرح للعالم".