بالصور.. أسواق دهوك قُبيل عيد نوروز

شفق نيوز/ يستعد سكان مدينة دهوك بإقليم كوردستان للاحتفال بعيد نوروز في الحادي والعشرين من آذار، وذلك بالإقبال على الأسواق لشراء الملابس واللوازم الأخرى.

ويعد شراء الملابس التقليدية الكوردية للرجال والنساء من أبرز احتياجات عيد نوروز، وكذلك التحضيرات الخاصة بالنزهة العائلية في أحضان طبيعة كوردستان.

وقال خورشيد أحمد صاحب محل لبيع الأقمشة لوكالة شفق نيوز، إن إقبال المواطنين على شراء الأقشمة لخياطة الازياء الكوردية ضعيف هذا العام جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية بفعل جائحة كورونا.

بدوره، قال فرهاد محمود صاحب محل لبيع الملابس التقليدية الكوردية للرجال إن الحركة في السوق ضعيفة للعام الثاني على التوالي.

وأضاف أن الناس متخوفون من تشديد إجراءات كورونا مجدداً وهو ما قد يحول دون الاحتفال بعيد نوروز.