بالصور.. "زي كوردي" في مدارس أربيل

شفق نيوز / احتفلت العديد من المدارس في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بمناسبة يوم الزي الكوردي.

وقال مدير إحدى المدارس المحتفلة في أربيل، سفين حسين، لوكالة شفق نيوز إن "هذه الحفلة هي بمناسبة يوم الزي الكوردي حيث يلبس الطلاب والطالبات الملابس الكوردية، وهذا الاحتفال يأتي لترسيخ الثقافة الكوردية لدى الطلاب والحفاظ على موروث الشعب الكوردي".

بدورها، أكدت نورهان عبد الله (معلمة)، إقامة هذه الاحتفالية بشكل سنوي في هذا التاريخ للاحتفاء بالزي الكوردي وتعريف بقية الشعوب بثقافة الإقليم وزيه التراثي، إضافة إلى تعليم الطلاب هذه الثقافة منعاً لإندثارها".

وأقيمت العديد من الفعاليات، خلال هذه الاحتفالية مثل الدبكات الشعبية ورفع علم إقليم كوردستان، إضافة إلى الأكلات التقليدية.